Los 15 momentazos épicos de Montepinar

La última temporada que hemos visto en televisión de, “La que se avecina”, no ha dejado indiferente a nadie. Sin duda, es una de las que más sucesos se han visto y todos ellos muy dispares. La serie que emite Telecinco nos ha permitido disfrutar de situaciones muy irreales pero siempre con grandes dosis de humor.

Desde un par de despedidas, aunque de formas diferentes, hasta nuevas incorporaciones a la serie. Unos se van pero llegan otros cargados de personalidades muy fuertes. ¿Quieres recordar los 15 momentazos de Montepinar?. Entonces no te pierdas todo lo que sigue.

La muerte de Leo

Al comienzo de la temporada, pudimos ver cómo uno de los grandes protagonistas nos decía adiós. Pero lógicamente, tan solo como su papel de Leo. El eterno amigo de Amador y león de batallas perdía la vida y el capítulo comenzaba con su entierro.

Un entierro muy emotivo, pero que también contó con escenas de humor negro. Además de Amador, dejaba destrozada a Alba. La hija del Recio estaba perdidamente enamorada del joven y no supo cómo afrontar esta dura pérdida.

Alba y Leo estaban de viaje romántico. Habían comenzado una relación pero no tuvo un buen final. Leo sufrió un accidente debido a que su paracaídas no se abrió. En el entierro Amador le dedicó unas tiernas palabras: “Toda la vida queriendo reventarlo y ahora se revienta él solo”.

Llegada de Bruno

Tal y como decíamos al comienzo, unos se va y otros vienen. En este caso, uno de los pacientes de Judith llega cargado de sorpresas. En pleno divorcio, Bruno (interpretado por Luís Merlo), no sabe cómo hacer para olvidarse de su ex mujer.

Así que, acude a la terapia de Judith de la que pronto se hacen amigos. El gran pianista queda encantado de Montepinar y como no, se muda a vivir allí. Quizás no sea una de las grandes soluciones para su problema, pero quiere estar alejado de todo.

Pronto comienza a vivir en primera persona, todas las historias de sus vecinos. El 1ºB vuelve a estar ocupado gracias a Bruno. Sigue los consejos de Judith, aunque en ocasiones no sean tan válidos como el paciente cree. Un nuevo integrante que promete.

Amador y Judith

En esta novena temporada, Montepinar tiene un cruce de relaciones y sentimientos muy variados. Sin duda, los protagonistas no saben bien por dónde encauzar el amor. Judith está pasando por un mal momento, y es más que evidente.

las citas se suceden pero no logra conocer al amor de su vida. Una noche, queda con el que parecía un buen partido, pero la cosa no acaba como ella espera. La cena no va bien y acaba llegando sola a casa. Amador, por su parte, daba una fiesta en su piso a la que solo acudió Doña Fina.

Judith recuerda ésto y no hace otra cosa que ir a dicha fiesta. Cuando llega y se encuentra con el poco ambiente, se viene abajo. Entre lágrimas y la pasión contenida, acaba en brazos de Amador quien no duda en darle “Mandanga de la buena para la comecocos”.

Alba y Teodoro

Teodoro, el hermano DJ de Amador hace su aparición triunfal en esta temporada. Aunque lo habíamos visto en algunos otros capítulos, será en esta temporada cuando se mude a Montepinar. Ernesto Sevilla se enfrenta a un papel muy dinámico.

Tanto es así que se enamora apasionadamente de Alba. En un primer momento no sabía el secreto de su novia, aunque una vez que se lo relata, no deja de quererla. Es más, su prueba de amor es la boda. ¡No pueden estar más felices!.

Aunque Antonio Recio no muestra especial entusiasmo por ello. Además, su yerno le ayudará en el negocio familiar y Antonio se lo toma como un robo de su vida y de su terreno. Todo ello, dará lugar a unos momentos únicos en dicha familia.

Los Cuquitos

Los hijos de Mayte y Amador han pasado varias temporadas un poco alejados de todos los capítulos principales. Los niños solamente se dejaban ver en ocasiones especiales. Aunque en esta novena temporada han vuelto a formar parte de la gran familia.

A pesar de que sus padres siguen con sus vaivenes en la relación, los pequeños por fin pueden pisar su casa. Después de muchas vueltas con diferentes asistentas, parece que en esta ocasión, no ha habido tantos problemas para sus vueltas.

Una gran fiesta se celebra para darles el recibimiento merecido. Aunque pronto veremos cómo las cosas no van tan bien como se esperaba. Los niños han crecido y cada uno cuenta con su propia independencia. En este caso los padres también tendrán sus broncas para ver con quién se quedan.

Antonio Recio se viste de mujer

La relación de padre e hija no va muy bien. Antonio Recio y Alba no se entienden. Más que nada es que el Recio no puede aceptar la condición de su hija y siempre está provocándole. Así es que, necesita terapia y acude a Judith para que ésta le aconseje.

Claro que los consejos de la psicóloga son llevados un poco más allá de lo debido. Para poder empatizar con su hija, Antonio se tiene que meter en su piel. Para ello, se viste de mujer con la ropa de Berta. Parece que le gusta y da un paso adelante.

En este caso, no solo es la ropa, sino que comienza a depilarse y hasta a maquillarse. Él sugiere que se trata de meterse en el papel, pero su mujer ya lo ve con otros ojos. Aunque también hay que decir que sus relaciones mejoran desde este punto.

Amador suspende el examen

¿Cuántos trabajos ha tenido ya Amador?. Sin duda, después de querer ser bombero, de intentar ser el Capitán Salami o chófer, ahora también se interesa por ser socorrista. Así es que, acude con Coque para ver si puede pasar las pruebas que se le encargan.

Una de ellas es un examen teórico en el que no da ni una. Tanto es así que hasta se le derrama el bolígrafo en medio de dicho examen. Algunas preguntas son copiadas de su compañero. Aún así, llega a la otra parte de la prueba: la práctica.

Tienen que nadar en una piscina, pero Amador siempre hace de las suyas. Tanto es así que al final tiene que ser rescatado por Coque. Como quiere quedar bien ante su mujer e hijos, le compra el título al conserje. Otra de las trampas de Amador.

La operación de Alba

Después de muchas esperas, llega el gran día para Alba. La operación tiene lugar para su cambio de sexo. A pesar de que el post-operatorio es un tanto complicado, ella está más feliz que nunca. Su madre le dio el dinero que le hacía falta para conseguirlo.

Claro que su padre, sigue opinando que es un dinero tirado. Ahora tiene que estar varios meses de reposo y sin mantener relaciones sexuales. Algo que a Teodoro ya le tarda. Se cansa de esperar, pero finalmente lo consigue. Claro que cuando llega el día, no resulta como esperaban.

Antonio Recio intenta por todos los medios ver cómo ha sido la operación, pero no consigue saber qué es lo que realmente le han hecho. Por otro lado, parece que la crisis entre DJ Theo y Alba ha llegado y de nuevo ésta pasa por una fuerte crisis.

Yoli y Amador

La llegada de Yoli pone patas arriba la vida a Amador. Por un lado, cuando se conocen éste piensa que es una mujer diez. La joven es mucho más dinámica que Mayte y éso le gusta al león. Claro que poco a poco Yoli va sacando su carácter y es un tanto peculiar.

En pocos días se va a vivir con su novio. Amador no lo tiene claro pero acepta, no le queda más remedio. Ella pronto piensa en boda y hasta en hijos. Una relación que va mucho más rápido de lo que debería. Así es que, Amador comienza a replanteárselo.

La presentación entre Yoli y Mayte no va del todo bien. La primera le llama la coneja a la segunda mientras que ésta sabe que está ante una costurera de poca monta. A partir de aquí las situaciones divertidas y originales en Montepinar no se hacen esperar.

Menchu, la madre de Yoli

Cuando hay la primera crisis entre Amador y Yoli, ésta busca consuelo en su madre. Claro que lo mejor que ésta puede hacer es irse junto a su hija. Así que, Amador se ve con las dos en su casa. Menchu también es de armas tomar y cuenta con un carácter especial.

Más tarde, y ya con los preparativos de la boda, Menchu forma parte principal ella. Algo que a Amador no le gusta mucho y comienza a apodarla como la “Tanqueta”. Parece que si ya tenía un problema en casa, ahora se le suma otro en forma de suegra.

Menchu siempre se pone al lado de su hija y en contra de Amador. Así que éste paga las consecuencias de ello. Si ya han comenzado mal, la historia no mejora. Amador conoce a su suegra, casi en el baño cuando ésta estaba mal del estómago.

Yaya Reynolds

Todos echamos de menos a Estela Reynolds. Sin duda, la madre de Lola ha dado momentazos en Montepinar. Algunos de ellos y de sus frases son inolvidables. La actriz abandonó la serie para seguir con otros trabajos pero siempre estará en el recuerdo.

Tanto es así que en esta temporada hemos podido disfrutar con su madre. La yaya Reynolds apareció en uno de los episodios. Fermín acude a la televisión porque le van a dar una gran sorpresa. Él creyendo que era Estela, se encuentra con su ex-suegra.

La Paca le deja claro que nunca volvería con él, aunque fuera el último hombre de la tierra. Pero solo a través de un comunicado. En su lugar acude Doña Estrella, que como su hija, también cuenta con grandes aires de diva y bailando el “Fresquíbiris”.

El hijo de Fermín

Antes de aparecer en Montepinar, Fermín estaba con Raluka. Ésta vuelve a la serie, pero no llega sola. Parece que un pequeño la acompaña y asegura que es hijo de Fermín. Éste al principio parece no creerle pero desde luego, el aspecto es similar.

Se parecen como dos gotas de agua, así que Fermín comienza a pillarle mucho cariño. Constantín también cuenta con el cabello engominado y el desparpajo de su supuesto padre. Además, Raluka le pide unos 500 euros para su manutención.

Claro que finalmente, se descubre que no es hijo de Fermín y que tampoco cuenta con ese aspecto tan similar a él. Desde luego, pasando todo ésto, ya nos hacemos una idea de lo mal que lo pasará Fermín. Él siempre se encariña muy pronto y las lágrimas hacen acto de presencia.

Los vecinos en Villazarcillo

Los vecinos se dan cuenta de que Montepinar está siendo una ruina. El edificio se cae si no se arregla pronto. Claro que las obras a realizar tardarán un tiempo, y como no, un dinero. Mientras tanto todos se ponen a buscar viviendas, pero juntos.

Sin duda, la gran mayoría también se les escapa de presupuesto. Así que finalmente deciden ir al pueblo de Amador y Teodoro, Villazarcillo. Un pueblo donde las casas están vacías y se necesita gente que las habite. Lo que comienza con un agradable recibimiento, termina fatal.

Parece que cada vecino cuenta con su historia y que el alcalde del mismo, se apodera indebidamente del dinero. Así es que, las fiestas terminan siendo toda una ruina. Finalmente, todos los Motepinarianos tienen que salir corriendo de este lugar.

Despedida de Judith

Ya se venía anunciando la despedida de Judith. Cristina Castaño dejaba la serie después de nueve temporadas. Aunque se aseguraba que tan solo de cuerpo, porque la presencia de Judith todavía estaría en varios capítulos siguientes.

La pelirroja conoce a un joven con mucho dinero del que se enamora. Sabe que es un buen partido y que él también está loquito por sus huesos. Tanto es así que le propone matrimonio y llegan al altar. Claro que será aquí donde lo deje plantado.

Trevor sigue siendo su gran amor y corre a sus brazos cuando se entera que está en la ciudad. Claro que las señales han sido equivocadas porque éste todavía está con Megan. Así que Judith vuelve desolada a prometerme amor a Enrique Pastor, quien de nuevo será abandonado por ella.

Menchu y Yoli

Después de un tiempo de idas y venidas, Amador se da cuenta que no funciona con su Cuqui, porque está enamorado de Yoli. Ésta pasa por un mal momento pero realmente también siente algo por su Capitán Salami. Eso sí, donde va Yoli, va su madre.

Así que, otra de las sorpresas que se dan en uno de los últimos capítulos, es que ambas ya no serán un estorbo para Amador. Se van a vivir a Montepinar. Parece que el edificio vuelve a la normalidad y tras haber pasado tantas aventuras, la piña no puede romperse.

Yoli seguirá estando con Amador y Menchu con Fermín. Enrique Pastor se queda sin su piso, por culpa de su ex-mujer y sube al ático de Judith. Será aquí donde se encuentre con esta sorpresa. Menchu y Yoli son propietarias de un ático en Montepinar.