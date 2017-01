Los 10 momentos más absurdos de “Las Campos”

Parece que el mundo de los reality cada vez va más allá. Si Gran Hermano lleva ya con nosotros unos 17 años, Telecinco ha pensado que podía hacer algo diferente. Tanto como llevar a la televisión la vida de una familia conocida. Digamos que así surgió el programa de “Las Campos”.

Si en otras televisiones está triunfando la vida de las Kardashian, ¿por qué no iba a ser todo un éxito “Las Campos”?. Quizás sea una pregunta complicada de responder. A pesar de que su estreno fue muy esperado, los siguientes episodios parece que no tuvieron la fuera necesaria. Aún así, hoy nos quedamos con un total de 10 momentazos que no puedes olvidar.

Momento comida

Las Navidades nos han dejado unos momentos en “Las Campos”, más que dignos de recordar. La comida ha estado presente en casi la mayor parte de los episodios. Una de las protagonistas cuando hablamos de comer es Terelu. Ella asegura que no come tanto.

Claro que en los últimos años sí ha cambiado un poco su aspecto físico. Bien es cierto que puede ser por numerosos cambios que pueden surgir en el cuerpo. Aunque en uno de los episodios, vemos cómo la presentadora se toma un bocadito de tortilla.

Más tarde, en el Mercado, prueba el jamón serrano y mientra se hace la cena, también hay que probar lo que se está cocinando que no era otra cosa que un rico pavo. Sin duda, todas las cámaras la enfocan cuando hay un plato de comida cerca.

Teresa y Bigote cantando

No hay duda de que Teresa Campos y Bigote Arrocet se llevan muy bien. La complicidad entre ambos es más que evidente y así lo dejan entrever en más de una ocasión. Claro que, para sus hijas la cosa no está tan clara y las miradas siempre son fulminantes.

Tras la cena, la feliz pareja deleita a los presentes con un número musical. Se ponen a cantar, “Si nos dejan”. Claro que la canción va con un poco de doble sentido. Algo que entienden perfectamente las hijas de Teresa y que se mantienen calladas.

Aunque como bien decimos, no les está haciendo nada de gracia. Hay cosas que el rostro no puede disimular. La mirada de Terelu casi no la deja parpadear, aunque su sonrisa no puede ser más fingida. Finalmente hace que Teresa termine cabreada.

Un día de compras

Un día de compras puede ser de lo más agotador y sobre todo, cuando vas con personas no hacen más que dar vueltas. Algo similar le sucedió a María Teresa Campos quien terminó cansada de las compras y también de sus hijas que no paraban de dar vueltas.

El punto de encuentro fue una zapatería. Allí las hijas Campos disfrutaban con nunca. Parece que todo les gustaba pero que nada les entusiasmaba. Esto es porque no paraban de mirar y de probar todos los pares de zapatos que se les ponían por delante.

Teresa las avisaba que compraran ya. Porque ella ya se había decidido, pero aún así no había manera. Reconoció que Terelu era mucho más pesada para las compras que su hermana. Así es como termina un duro día de compras para “Las Campos”.

Terelu y el Cola-Cao

De nuevo vuelve a ser Terelu la protagonista. Si es que la periodista nos ha dejado numerosos momentos que no podemos olvidar. Uno de ellos tuvo lugar al comienzo del reality. Una mañana cualquiera, en el momento del desayuno.

Algo que sucedió y que los espectadores no se lo pueden quitar de la cabeza. El Cola Cao parece ser un de los grandes momentos de Terelu. Un par de cucharadas bien medidas, así como el azúcar y finalmente la leche. Eso sí, la cuela antes de mezclarla.

Una vez que tiene su gran vaso de desayuno, en lugar de saborearlo, ella prefiere beberlo de un solo trago. Algo que llama la atención a todo el mundo. Lo mismo sucede con el vaso de zumo que no se iba a quedar allí mirando para ella.

La broma de María Teresa

De vez en cuando no está de más hacer algún tipo de broma. Claro que siempre hay que pensar en qué broma haremos ya que puede ser de mal gusto. Así se lo tomaron las hijas de la Campos. Aprovechando una fecha tan especial como los Santos Inocentes, saltó la noticia.

Aprovechando una cena, María Teresa tenía algo que comunicar a sus invitados. Algo que sabía que no iba a sentar del todo bien. La presentadora anuncia que se va con Bigote a Chile. Aunque la noticia cayó un poco fría, muchos se pensaban que era la boda entre ambos.

Sin duda, ni una cosa ni la otra. Simplemente fue parte de una broma. La hija mayor, Carmen, asegura que su madre tiene un sentido del humor un tanto fino. Parece que de nuevo, las caras de todos los presentes son de lo más perfectas para recordar.

La porra de Terelu

Parece que los enfados van saliendo cada vez más a la luz. Quizás porque Terelu no llega a entender el humor de su madre en ciertos aspectos. Parece que hay cosas que deben dejarse atrás y Teresa no lo hace. Es por ello que sale el tema de la porra.

Sale el tema de los gustos de Terelu y parece que las porras son uno de los que más le gustan. A la presentadora ya no le sienta bien el tema, pero cuando su madre le pregunta si quiere una, le contesta de forma irónica que no: “Ya te la comes tú por la noche”.

Lo que comenzó como una broma, parece que ha ido un poco más allá. Ahora, tras la contestación de la hija, la madre ya no sabe cómo reaccionar. Sin duda, no se esperaba que Terelu reaccionara de tal manera, tras haberla mandado a la mierda.

Incidentes

En algún momento del programa “Las Campos”, no siempre es ver cómo se pelean o se sueltan ese tipo de bromas que estamos viendo. En ocasiones también cuentan anécdotas que les han ocurrido fuera de la familia. En este caso, un incidente muy desafortunado.

Según parece, María Teresa recuerda cómo sucedió todo, mientras pasean por una calle de Málaga. Una mujer llamaba a la presentadora porque quería tomar con ella un café. Además de estas llamadas, también le enviaba ramos de flores.

Un verano, mientras María Teresa estaba en una cafetería, esta persona aparcó el coche muy cerca y la roció de pintura blanca. Según parece Las Campos pusieron una denuncia por este hecho, pero la familia de la mujer alegó que no estaba en buen estado psicológico.

El sueño de Terelu

Un momento, que puede parecer surrealista, es el que ha vivido Terelu. Porque entre grabaciones, vida sana y mucho ejercicio, la presentadora no tiene mucho tiempo para el descanso. Así es que cuando se sienta, se deja llevar por el relax más infinito.

Ésto es lo que le ocurrió en un taxi. Si a todo ello se le suma un poco de sol, entonces ir en un coche puede ser el mejor lugar para quedarte dormida. Aunque, pensándolo bien, no es el mejor sitio para echar una cabezada porque te están grabando.

Además de ello, a Terelu la delatan los ronquidos que emite. Desde luego no puede decir que tan solo había cerrado los ojos para descansar la vista. Parece que el sonido en indicador de algo más. A pesar de que en un primer momento iban hablando, Morfeo ha llamado a la puerta.

Los reproches

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión, que cuando hay una reunión familiar, los reproches siempre salen a la luz. Es una manera de sacar los trapos sucios y lavarlos de una forma un tanto rápida. Así que, a Las Campos también les ha sucedido.

Parece que las cenas son el mejor escenario para realizar bromas y sacar temas que luego, tendrán bastante repercusión. En este caso, María Teresa reprocha a sus hijas que vayan poco a verla. A ella le gustaría que vayan más veces a comer.

Una forma de reunirse más a menudo. Algo que parece que no sienta bien a Terelu quien ya es la primera en contestar. Al trabajar en Sálvame, se le hace complicado el parar a comer en casa de su madre. Aunque Teresa piensa que siempre hay tiempo para todo.

¿Cuánto cuesta el autobús?

Los avances del reality Las Campos, no siempre nos dejan ver lo que luego podemos analizar con más detenimiento. Son muchos los que hablan del tema de la comida de Terelu, pero ésta, también ha protagonizado otros momentos muy especiales.

Aunque no haya vídeo que lo recoja, podemos decirte que se trata de algo tan sencillo como pillar el autobús. Un día de compras con las amigas en busca de regalos es el mejor plan. Claro que la lluvia puede arruinarte dichos planes y optar por nuevas alternativas.

Así que, piensan en pillar un autobús pero ninguna de ellas sabía cuál era el precio del billete. Parece que llevaban años que no se subían a uno. Además de ello, no saben si se puede pagar con un billete por lo contrario, solo con monedas.