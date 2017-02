Las parejas de la tele

Susana Griso y Carles Torras

Todos conocemos a Susana Griso. Es una de las presentadoras de Antena 3, y que siempre ha estado, cada día, dándonos noticia o presentando algún programa. Aunque puede parecerte profesional o no, es una persona que ha demostrado ser trabajadora y dedicar muchas horas a su profesión, como todo el mundo aquí.

Pues bien, lo que no mucha gente sabe es que hay mucho amor en su vida, pues comparte su vida con Carles Torras. Seguramente no te suene este nombre, pero es porque él trabaja, no delante, sino detrás de las cámaras. Llevan muchísimos años juntos, y es un ejemplo a seguir para el resto de parejas, pues tienen una estabilidad increíble.