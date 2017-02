Las 10 mejores actuaciones de España en Eurovisión

Vivo cantando – Salomé

Esta es una de las canciones por excelencia de Eurovisión. Mira que han pasado casi cincuenta años desde aquello, pero hemos visto este vídeo en recopilaciones, en internet, y en programas de televisión que se dedican a echar un vistazo al pasado. Desde que lo hemos visto, ¿cómo olvidar ese traje horrendo de flecos de Salomé?

No creemos que la aparición de la televisión en color haya ayudado a ese traje, pero ojo, conseguimos ganar por fin algo, y eso no vamos a poder olvidarlo. Probablemente, una canción como esta no gane en Eurovisión en la actualidad, pero tenemos el recuerdo de que alguna vez fuimos los mejores.