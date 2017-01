Cuánta pasta ganaron y qué fue de los 17 ganadores de Gran Hermano

Ya son un total de 17 ediciones las que lleva en antena este reality. Aunque seguro que al leer sus nombres y ver sus imágenes, te llevaremos de nuevo atrás en el tiempo. Hoy vamos a recordar a todos los ganadores de Gran Hermano. ¿Qué fue de su vida?, ¿en qué invirtieron el dinero?.

Algunos de ellos todavía son frecuentes de ciertos programas de televisión. Claro que otros, quedaron en un segundo plano. No porque fueran olvidados, sino porque ellos mismos decidieron no ser parte de este medio. ¿Podrías decir los nombres de los 17 ganadores de Gran Hermano?. Por si te falta alguno, aquí los tienes.

Ismael Beiro

Desde luego, aunque ya son muchos los ganadores de Gran Hermano, siempre habrá un nombre que ha hecho historia. Se trata de Ismael Beiro. Él fue el primero de todos los ganadores. El primero de un formato que era nuevo y que batió todos los récords.

Gracias a esos récords de audiencia, algunos concursantes han llegado a reconocer que cobraban unos 6.000 euros por estar en un discoteca y unas 4 o 5 horas. Cifras realmente altas que hoy en día ya se han reducido y mucho más de lo que se cree.

Después de ser el ganador del maletín, Ismael participó en varios programas como colaborador. Era más que frecuente verlo sentado y comentando temas de actualidad. También participó en una serie de Canal Sur. Hoy en día se deja ver en programas autonómicos.

Sabrina

La joven Sabrina Mahí fue la ganadora de Gran Hermano 2. La joven vivió una historia de amor en la casa, aunque parecía que no correspondida. Era una chica muy dulce y tímida. Ésto llegó a los corazones de los telespectadores. Casi el 50% de los votos fueron para ella.

En este caso, a la salida de la casa comenzó una relación con Ángel. Se casaron y tuvieron un hijo, aunque tiempo después de separaron. Sabrina participó también en algún programa pero no se dejaba ver demasiado. Trabajaba como delineante y cuando se separó de su marido, volvió a Málaga

Tan solo podemos recordar su presencia en un programa de la mañana. Su paso por la televisión fue muy corto. Quizás su timidez no le permitía ser ella misma. Así es que, poco más se supo de ella tras esta temporada. En el año 2014 apareció en Sálvame.

Javito García

Otro de los ganadores de Gran Hermano fue Javito García. En este caso, se trataba de la tercera edición del concurso. El gallego llegó a conquistar todos los corazones de los espectadores, hasta poder alzarse con el gran premio. Un premio que se quedó en 180.000 euros.

Una cantidad aproximada ya que siempre hay que restarle todos los impuestos que acarrea. Poco se supo de él a través de su vida mediática. Javito se refugió en su tierra y poco quiso aparecer en los medios televisivos. Compró tres locales.

Dos pub´s y una discoteca. Aunque desde luego, no funcionaron como se esperaba por culpa de la crisis. También se hizo una casa y se casó con su novia de siempre. Él decidió invertir el dinero y decir adiós a la televisión, tras haber cumplido su contrato.

Pedro Oliva

En Gran Hermano 4 conocimos al bueno de Pedro Oliva. Aunque en ocasiones mostraba su carácter, finalmente su corazón de bonachón caló hondo en la gente. Tanto es así que lo hicieron ganador del concurso. Además del premio, se llevó el amor de Inma.

A Pedro se le ha visto en varios programas, pero también con visitas esporádicas. No ha sido uno de los grandes rostros de la pequeña pantalla. Decidió volver a su tierra, Zaragoza y allí formar una familia. Además, empezó como Auxiliar Administrativo para la Diputación de Zaragoza.

Aún así, parece que el canal Aragón TV lo fichó para ser el ayudante del cocinero Daniel Yranzo. Además de estos trabajos, se deja ver en espacios relacionados con Gran Hermano y siempre comenta que la vida le ha hecho el regalo más grande, su hija.

Nuria Yanez, Fresita

Los grandes momentos que dio Nuria Yanez o también conocida como Fresita, no han tenido precio. Se llevó el cariño de la audiencia, aunque quizás en la casa no tanto. Sus pataletas, lloros y gritos la coronaron como la reina del flower-power.

El caso de Nuria es un tanto diferente. Pasó de ser la ganadora y tener numerosos bolos y entrevistas hasta perderlo todo y casi, no poder ganar la hipoteca de su casa. Fue presentadora de televisión en un programa de concursos. Además, montó una tienda de moda.

En el año 2013 aparece en Sálvame y cuenta esta historia de cómo lo llegó a perder todo. Claro que gracias a su aparición, pudo volver a contar con un cierto dinero que le permite mantener la tienda en pie. A pesar de todo ello, la siguen recordando allá por dónde va.

Juanjo Mateo

Uno de los ganadores de Gran Hermano del que poco se sabe, es Juanjo Mateo. En este caso, parece que la tierra se lo haya tragado. Ganó el concurso y regresó a su tierra. Él era taxista y volvió a su trabajo, tras terminar el contrato con la productora.

Pocos platós ha pisado, y nos atrevemos a decir que apenas ninguno. Tan solo justo en la salida de la casa y lo que exige su contrato pero solo para hablar de su victoria. Se dice que Juanjo quería poner una demanda contra la productora del formato.

Según parece, cobró más de 12.000 euros, además del premio final que se llevó, pero por un trabajo de 24 horas al día y que duró todos los meses de encierro en la casa. Es por ello que estuvo apunto de poner una denuncia colectiva por este motivo.

Pepe Herrero

El cerebro pensante de todo concurso, la estrategia mejor jugada y ganada, tiene un nombre propio, Pepe Herrero. Sin duda, uno de los rostros más populares. Además de haber ganado el concurso, también se le conoce por sus discursos bien elaborados y entonados.

Gran Hermano 7 fue totalmente suyo. Venció con un 87% de los votos. Aunque era azafato de vuelo, lo dejó por el programa. Además del premio del mismo, colaboró en varios programas de la cadena. Diversas entrevistas, no lejos de la polémica y bolos, eran su gran beneficio.

Además, no contento con ello, lo llaman para participar en la edición de Gran Hermano, el Reencuentro. Pues bien, también salió victorioso de la misma. Por lo que las cifras de este Gran Hermano se han disparado. Imposible llevar las cuentas de ello.

Naiala Melo

Naiala entro al concurso para demostrar su ingenuidad así como su vena más divertida. La joven, también contaba con un fuerte carácter. Aunque éste pronto se rompió al enamorarse de Dani. La relación llegó más allá del concurso, aunque no tendría un final esperado.

Parece que las continuas infidelidades por parte de él, hicieron que la pareja se rompiera. Naiala, que había trabajado como camarera, abrió un restaurante, en Valencia, con el dinero del premio. Hoy en día todavía sigue abierto.

En televisión tampoco se ha dejado ver demasiado. Tan solo en los programas relacionados con Gran Hermano y como no, en las entrevistas estipuladas por la cadena, tras ser proclamada vencedora. Seguro que le va mejor manteniendo su vida en la intimidad.

Judit Iglesias

En este caso, hablamos de que la ganadora de Gran Hermano 9 fue una de las reservas. Es la primera vez en la historia del concurso que ésto sucede. Judit Iglesias entró unos días después a la casa. Aunque sin duda, la convivencia en la misma fue sin grandes altercados.

Los grupos ya estaban formados, pero aún así, Judit supo ganarse el cariño del público. Tras haberse llevado el primer premio, hizo algunos bolos. Una suma importante de dinero que ya tenía en el bolsillo. Tras ello, escribió un libro: “Las leyes del deseo”.

Era Licenciada en Sociología y también había estudiado Educación Sexual. Además de ello, se le ha visto como presentadora en unos espacios de Youtube. Además, se la vio en varios Debates del programa y alguna gala. Pero también es DJ y modelo.

Iván Madrazo

Otro de los ganadores de Gran Hermano a los que el formato le cambió la vida, es a Iván Madrazo. Entró en la casa cuando hacía muy poco tiempo que su novia lo dejara plantado en el altar. En la casa no obtuvo la simpatía de todos, ya que siempre estaba en medio de polémicas.

A la salida de la casa, y con premio bajo el brazo, Iván siguió haciendo numerosos bolos. Además se le ha visto como colaborador en varias ocasiones. Parece que el mundo de la televisión le gustaba y es por ello que quizás se haya convertido en uno de los rostros más recordados.

Además, su faceta como modelo y el éxito de este programa, lo han llevado a ser imagen de varias firmas comerciales. Es por ello que no le ha ido mal a este ex-gran hermano. Seguro que muy pronto lo volveremos a ver en algún programa.

Ángel Muñoz

Uno de los pocos que no ha rentabilizado en gran manera su paso por el concurso, ha sido Ángel Muñoz. Ganador de Gran Hermano 11, aseguró que no le gustaba el mundo de la televisión. Así es que, no es de extrañar que no se dejara ver por ningún programa.

Tan solo se pudo ver en un programa autonómico. Su verdadera pasión era la música. Intentando dejar de ser un Gran Hermano, grabó un disco. Claro que el proyecto no tuvo el éxito esperado y a partir de aquí, ya poco se sabe de la vida de Ángel.

Eso sí, una vez tuvo el premio en sus manos, le dio parte a sus padres. De esta manera, pudieron pagar la hipoteca. Otra parte del premio la destinó a ayudar a causas sociales. Un hombre que nunca se metía en las discusiones de sus compañeros y que pasó bastante desapercibido por ello.

Laura Campos

Pasamos de un ganador del que poco se sabe, a una ganadora muy mediática. Laura Campos ganó Gran Hermano 12. Contaba con un fuerte carácter pero también con un corazón único. Se enamoró perdidamente de Marcelo, por quien tenía una gran atracción.

Además de llevarse el premio, Laura contó con gran suma de dinero al hacer numerosos bolos por toda España. El caché sube cuanto más polémico sea el concursante. Desde luego, Se dice que tan solo por una noche se pueden llegar a cobrar desde 400 a 1000 euros.

Sí, las cifras han bajado desde el primer Gran Hermano, pero desde luego siguen siendo bastante elevadas. Además de todo ello, Laura también ha participado en “Mujeres y Hombres y Viceversa”, así como en “El Debate” y fue portada de Interviú.

Pepe Flores

Desde luego, la gran pasión de Pepe Flores ha sido el flamenco. Su profesión era bailaor y entró a la casa de Gran Hermano con un fin muy claro. Allí, levantó pasiones y se hizo con el cariño de la audiencia. Tanto es así que le dieron el premio final.

De esta forma, su sueño se podía hacer realidad. Una vez que salió del concurso, montó su propio espectáculo. Para él, Gran Hermano 12+1 no le dio mala suerte, sino todo lo contrario. Sí es cierto que no ha querido saber más de la televisión.

A pesar de haber sido protagonista, supuestamente de unas denuncias, Pepe sigue derrochando talento allá por donde va. Su espectáculo continúa con gran éxito y de este modo, ha visto su sueño más que cumplido. ¿Te acordabas de Pepe?.

Susana Molina

Susana Molina se convirtió en la ganadora de Gran Hermano 14. En casa la guapa joven, cautivó el corazón de varios compañeros. Claro que se llevó el amor de uno de los gemelos. Gonzalo ha supuesto para ella un cambio radical en su vida.

Fuera han seguido con su relación. Nada más salir de la casa, Susana hizo la portada de Interviú. Algo que es habitual en más de una concursante y como en este caso, ganadora. Claro que ella quería seguir estudiando, Administración y Dirección de Empresas.

Ha compaginado sus estudios con algunas apariciones en diversos programas, aunque más frecuente, los derivados del programa. Asegura que parte del premio se lo gastó en lo que necesitaba pero otra parte la ha guardado a buen recaudo. Su vida está alejada de la televisión en este momento.

Paula González

La espontaneidad de Paula González, ha hizo ganadora del concurso. Sus expresiones como muero de amor, fueron una de las grandes frases de la edición. Además vivió una relación intensa con Omar, del que descubriría que tenía una novia y bastante celosa.

Por ser la protagonista indiscutible de la edición, Paula se alzó con el maletín. En un primer momento dijo que parte del mismo lo iba a destinar a una ONG. Tras su salida de la casa la hemos visto en portadas de revista y como no, participando en debates y programas.

Además, los bolos han sido su plato fuerte. Desde entonces la hemos visto con grandes cambios de looks. Además, se dice que ha pasado por quirófano en alguna que otra ocasión. Una de las últimas ocasiones que la hemos visto ha sido en el programa, “First Dates”.

Sofía Galdeano

Todavía todos tenemos muy presente a Sofía Galdeano. Entró en Gran Hermano 16 con su madre. Aunque nadie tenía que saber, en un primer momento, que eran familia. Su amor u obsesión por Suso la llevó a ser la gran protagonista de la edición.

Tanto es así que se alzó con el premio. Un premio de 300.000 euros que seguro repartió con su madre. Además, ella es una de las grandes demandas de la televisión. Además de los bolos por las discotecas, la joven Sofía ha participado en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”.

Ahora está felizmente enamorada y es imagen de ciertas campañas, así como protagonista de vídeos, como el que hoy os dejamos. Quizás más adelante la veamos entonar alguna canción de éxito. Por el momento, solamente muestra su imagen.

Bea

Bea es la flamante ganadora de la última edición de Gran Hermano 17. Aunque muchos no apostaban por ella para este triunfo, finalmente la valenciana se ha llevado dos premios. El gran maletín y a Rodrigo. Parece que ahora están comenzando una gran relación fuera.

Porque como dentro todo se magnifica, esperábamos que fuera las cosas se pudieran ver de otra manera pero parece que ambos lo tienen bastante claro. La joven peluquera quería ganar para poder darle parte del dinero a su madre y que no tuviera que irse fuera a trabajar.

El gran sueño de Bea se ha cumplido y de la mejor manera posible. Todavía está comenzando a asimilar este triunfo. Así que, tendremos que esperar un poco más para ver si vuelve a la televisión o sigue con su trabajo de siempre. ¡El tiempo lo dirá!.