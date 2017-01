celebrities que te querrías ligar, ¡pero descubriste que son lesbianas!

Bueno, el título del artículo a lo mejor nos ha quedado un poco fantasioso, pero es que en muchos casos es verdad, algunas famosas enamoran a mujeres y hombres y, resulta que ellas tienen sus preferencias sexuales, inalcanzables para los hombres.

Hoy vamos a ver algunas de estas famosas que son lesbianas y por lo tanto, aunque atraigan a muchos hombres, no hay nada que hacer. Pero no pasa nada, siguen estando estupendas en su trabajo y hay que reconocerles ese mérito, no otro.