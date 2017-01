9 famosos que cumplirán 50 años en 2017 y que lucen increíbles

Cumplirán 50 años en 2017 pero nadie lo diría. Sí, estos nueve famosos que hoy te mostramos, cambiarán la primera cifra de su edad para cambiar también de década. Aunque, visto lo visto no supone ningún tipo de trauma sino más bien todo lo contrario. Están estupendos, tanto por dentro como fuera y éso es algo que hay que celebrar.

Muchos de los famosos que cumplirán 50 años en 2017, parece que han hecho un pacto con el diablo. Vale, muchos de vosotros pensaréis que siempre la sombra del bisturí puede estar detrás de todo ello. Aunque quizás muchos nombres te sorprendan. ¡Te dejo descubrirlo por ti mismo!.

David Guetta

El Dj y productor francés, David Guetta, es el primero de nuestra lista. Es uno de los famosos que cumplirá 50 a finales de año. Comenzó su andadura musical allá por los años 80 en varias discotecas. Aún tardó varios años en publicar sus trabajos.

Unos trabajos que llegarían a principio del 2000 y que serían todo un gran éxito. Las ventas se dispararon y los premios se sucedieron. Ha vendido más de 10 millones de discos, lo que representa todo un récord para un dj. Hoy en día es uno de los personajes más influyentes.

Además de cuidar de manera minuciosa su trabajo, David también se cuida físicamente. Sin duda, podemos ver cualquiera de sus apariciones en las que no aparenta la edad que tiene realmente. Un físico envidiable a sus 49 años, casi 50.

Julia Roberts

De alguna manera podemos decir que hemos crecido con Julia Roberts. Sus películas siempre han estado entre las primeras más taquilleras. Sus comedias románticas, así como sus dramas, han sido de las más recordadas por todas y cada una de las generaciones.

¿Quién no se acuerda de la historia de amor de Pretty Woman?. Se convirtió en una de las mujeres mejor pagadas, así como más rentables, gracias a sus interpretaciones. Tanto es así que también los premios se pueden contar por ser numerosos.

Físicamente, también tenemos que decir que Julia está más que espléndida. Si nos ponemos a comparar alguna de las imágenes de antes con la de ahora, pocas diferencias encontraremos. Esa sonrisa sigue estando muy presente e incluso podemos decir que está mucho más hermosa, si cabe.

Mark Ruffalo

Otro de los famosos que cumplirán 50 años en 2017 es Mark Ruffalo. El actor, que también es productor y escritor, cambiará su primer dígito pero de una manera espléndida. Aunque se deja ver con barba y el cabello un poco desaliñado, no nos importa.

Las canas se han apoderado de él, pero hasta le quedan estupendas. Nadie diría que está a punto de cumplir los 50 años. ¡Parece que el tiempo no ha pasado para él!. Comenzó haciendo pequeños papeles en ciertas películas. Participó en numerosas audiciones.

Cuando estaba a punto de dejarlo todo, conoce al director Kenneth Lonergan, quien le abriría las puertas ante el gran público. Gracias a ello, obtuvo muy buenas críticas y conseguirá futuros papeles importantes. Aunque ha atravesado graves problemas de salud, Mark está más que estupendo.

Jason Statham

Justo en pleno verano, Jason Statham dirá adiós a los 49 años para entrar de lleno en los 50. ¡Quién lo diría!. El actor es conocido por sus interpretaciones en películas de acción. Uno de los rostros más conocidos y que también se conservan estupendamente.

Un aspecto de tipo duro que le ha hecho partícipe de numerosas películas. Además, hay que decir que es él mismo quien realiza los momentos más arriesgados de cada producción. Él no necesita dobles para poder ejercer su función.

A pesar de todo ello, cuenta con un físico envidiable. Quizás sea por ello, que también intentó probar suerte en el mundo del modelaje y lo consiguió. Aunque fue poco tiempo, parece que lo aprovechó muy bien. Algo que dejó para dedicarse al cine en exclusivo.

Carla Bruni

Otra de las grandes famosas que cumplirán 50 en 2017, es Carla Bruni. Carla dejó sus estudios porque con tan solo 19 años tenía claro que ella quería entrar en el mundo de la moda. Parece que sus objetivos se vieron cumplidos cuando se convierte en una estrella.

Tanto los desfiles como las portadas de las revistas más famosas, eran suyos. En los años 80 trabaja con los mejores diseñadores. A mediados de los 90 comienza su carrera como actriz. Poco antes de cumplir los 30, decide optar por el camino musical.

Parece que tras diez años en la moda, se decanta por el mundo de la música. Sus canciones parece que convencen al gran público y más, cuando solamente las acompaña de una guitarra. Carla Bruni es otra de las famosas de casi 50 y que están estupendas.

Nicole Kidman

La sombra de las operaciones estéticas recae sobre Nicole Kidman, pero aún así, tenemos que decir que es una de las grandes actrices y de las mujeres más hermosas. A comienzos del verano, también verá cómo cambia de década y seguro, que en plena condición física.

Nicole comenzó su carrera profesional cuando solo contaba con 16 años. Durante los años 80 su fama fue a más y se dio a conocer por todo el mundo. Los grandes actores de la época también trabajaban con ella y juntos le dieron fama a grandes títulos de películas.

Seguro que recuerdas “Días de trueno” o “Prácticamente magia”, entre muchas otras. Además, parece que el mundo de la música tampoco se le ha resistido e hizo un dúo con Robbie Williams. Otra de las actrices mejor pagadas que este año cumple los 50.

Vin Diesel

El actor y productor Vin Diesel también entra a formar parte de los famosos que cumplirán 50 en 2017. Sin duda, todos lo conocemos por su papel en la saga de “The Fast and the Furious”. Claro que no nos podemos olvidar de “Las Crónicas de Riddick”.

Vin se encuentra entre las celebrities que más ingresos han recaudado en el 2010, según un estudio publicado en Vanity Fair. Diesel sufrió un duro golpe cuando perdió a su compañero y amigo, Paul Walker. Por ello, su tercera hija, se llama Pauline.

Un nombre en honor a su amigo. A través de los años, se ha convertido en uno de los rostros más populares, desde que comenzó su carrera cuando tan solo contaba con 15 años. Este 2017 cumple 50, sí, pero desde luego…¡quien lo diría!.

Matt LeBlanc

Sin duda, no podemos olvidar el entrañable papel de Joey Tribbiani en Friends. Matt LeBlanc también es del año 1967, por lo que este 2017, cumplirá los 50 al igual que todos sus compañeros anteriores. Una cifra que la recibe de una manera especial.

Matt LeBlanc no parecía muy entusiasmado con el mundo de la interpretación, cuando era pequeño. Aunque estaba preparado para ser carpintero, poco a poco, el teatro lo conquistó. Así que, tuvo que prepararse también para ésto. La publicidad y los vídeos fueron sus primeros trabajos.

Poco tiempo después apareció Joey Tribbiani en su vida y ésta cambiaría notablemente. Por este papel recibiría un Premio Emmy. Además, también participó en otras grandes series como pueden ser, “Matrimonio con hijos”. Su último trabajo está en la serie, “Man with a plan”.

Enrique Bunbury

El cantante y compositor Enrique Bunbury comenzó su andadura musical allá por los años 80. Aunque el gran éxito le llegaría de la mano de “Héroes del Silencio”. Un grupo que está considerado como uno de los grandes del rock español de todos los tiempos.

La banda se disolvió en el año 1996 y tras ello, Enrique comienza su carrera en solitario. A pesar de que el rock era una de las grandes bases del grupo, su carrera como solista da paso a una mezcla de estilos muy variados, pero siempre con gran éxito.

Se dice que es uno de los artistas españoles más influyentes. Nacido en Zaragoza hace 49 años, Enrique está a punto de cumplir los 50. En tan solo unos meses verá también cómo cambia su primer dígito. Aunque al igual que el resto de sus compañeros, está estupendo.