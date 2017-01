6 Canciones para recordar a George Michael y un escándalo

2016 se ha portado mal con la música y los músicos, en 2016 algunos de los mejores nos han dejado. Prince, David Bowie, Leonard Cohen y al terminar el año, George Michael, uno de los grandes iconos del pop de la última década. Michael empezó su carrera con la banda “Wham!”. Su éxito le llegó a comienzo de los 80, fue con su primer disco, “Fantastic”, que incluyó canciones como Club Tropicana y Bad Boys.



El reconocimiento internacional del dúo llegó con la publicación de su segundo álbum, “Make It Big”, que recoge grandes éxitos radiales como “Wake me up before you go-go”. Después continuó su exitosa trayectoria en solitario. Vamos a ver 6 de sus mejores canciones y a recordar un escándalo que le marcó de por vida.



Es una canción muy apropiado para estas fechas, aunque hoy sea oficialmente el último día de Navidades en España, sigue pegando escuchar este icónico tema del icónico George Michael, “Last Christmas”. ¿Quién no lo ha tarareado alguna vez o añadido en sus listas navideñas?



Es uno de sus mayores éxitos, aunque tal vez no sea una de sus mejores canciones, pero nos pega para meterlo en esta lista, sin duda. Es un villancico ogiginal, por su melodía y su cadencia.



Cualquiera diría que este año se convirtió en una especie de macabra profecía. La canción la compuso cuando todavía formaba parte de "Wham!" y sigue siendo uno de sus temas más populares décadas después y para siempre.

