10 razones para no perderte Westworld

“Westworld” fue al serie de moda del 2016. Ha sido una serie de lo más controvertida, y es que o la odias o la amas. Tal vez porque tiene una trama algo lenta, pero con una base muy sólida para que puedas disfrutar del resto de la historia. En cualquier caso, si no la has visto todavía, aquí te dejamos diez motivos por los que deberías ver esta serie.

Y es que puede que la sinopsis no te parezca interesante, pero una vez la pruebas… no te va a dejar indiferente. Seguramente una gran mayoría de tus amigos ya la haya visto, y para no quedarte atrás, deberías verla ya. Aunque no sea seguro que vaya a renovar para la siguiente temporada.