10 películas que se adelantaron al futuro

Star Trek

Sin duda, una de las más avanzadas y con pinceladas futuristas es la película Star Trek. Además, también la hemos podido ser a modo de serie. Su primera emisión fue allá por el año 1966. Ha sido todo un éxito que se ha extendido hacia vídeo-juegos o novelas.

Uno de los datos más importantes de esta serie y película son los avances tecnológicos. Si decimos que se ha adelantado al futuro es porque en ella hemos podido ver cómo ya contaba con los denominados dispositivos touch. Algo que hoy tenemos en nuestra casa.

Pero claro está que una pequeña pantalla, donde se podían ver todo tipo de imágenes, era algo increíble para la sociedad de aquellos años. Sin duda, es por ello que ha sido una serie y película con gran base científica y anticipándose bastante a su tiempo.

La mujer explosiva

Otro de los grandes clásicos es “La mujer explosiva” como se le llamó en España o bien, “Weird Science”. Es una película del año 1985 y que también tiene una gran visión de futuro. Dos chicos, que no han tenido éxito con las mujeres, deciden crear a la suya.

Una forma de creación que quizás pienses que todavía no ha llegado a nuestro mundo. Cierto, todavía no se pueden crear humanos a través de un ordenador, pero sí que esta película se anticipó de una manera sutil a nuestro futuro, ¿por qué?.

Pues porque sí es cierto que ya, poco a poco, se pueden crear prótesis vía ordenador. Miembros como brazos o las orejas ya pueden ser diseñados a través de estas máquinas. Un paso hacia delante que poco a poco nos dejará con nuevas ideas.



El Show de Truman

Otra de las películas, bien conocidas por todos, es “El Show de Truman”. En un principio vemos cómo su protagonista, Jim Carrey vive en un mundo que parece perfecto. La vida le sonríe y es que no le puede ir mejor. Su trabajo, su familia y amigos lo hacen posible.

Claro que, hasta que se da cuenta de que algo no va del todo bien. Truman, tal como indica su nombre, es el de verdad y todo lo que le rodea es falso. Su vida está vigilada en todo momento. Es un gran plató de televisión que todos pueden ver.

Sin duda, esta película es una parte fundamental de las bases que hoy ya todos conocemos. Sí, se trata de un homenaje, en cierta manera, a los realities quienes invaden la televisión desde hace unos años. La vida en directo parece que genera grandes éxitos.

Regreso al Futuro

Sin duda, otro de los grandes clásicos de todos los tiempos, cuando hablamos de películas de ciencia ficción, es “Regreso al Futuro”. Películas de los años 80 y que están producidas por Steven Spielberg. Gracias al éxito de la primera parte, nos deleitaron con una segunda.

En la segunda parte de la misma, la trama tenía una conexión entre los año 1985 y el 2015. Así que, ya te puedes imaginar que los detalles futuristas también inundarían esta parte. Por un lado, la inspiración llegaría con el patinete que vuela.

Sí, todavía no es una realidad pero la idea se está desarrollando. Por otra parte, sí tenemos las zapatillas voladoras inspiradas en la película. Además de ciertos relojes y máquinas perfectamente estudiadas que nos ayudan cada día. Artilugios que llegaron a su tiempo.

Fahrenheit 451

En esta película, estrenada allá por el año 1966, se cuenta la trama del presente. Sí, porque se menciona un año posterior al 2010. Los protagonistas son los bomberos. Aunque parece que ya no cuentan con el trabajo que todos conocemos y que es de apagar incendios.

Parece que ahora tienen una nueva misión. Ésta no es más que quemar los libros. Su conclusión es que la gente que lee no es nada feliz, ya que comienzan a analizar sus vidas y se dan cuenta de que no son para nada como los libros comentan.

En su lugar, se ve cómo la televisión cuenta con más protagonismo que nunca. Las pantallas serán las que inundan nuestra vida, dejando de lado los libros de papel. ¿Te suena?. Quizás últimamente, por regla general, ya hasta leamos a través de los dispositivos móviles.