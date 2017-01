10 películas de culto que podían haber sido protagonizadas por otros actores

Nos referimos a las películas de culto como a esas sin las que el mundo del cine no sería tal y como lo conocemos. Esas películas básicas, de todos los tiempos, y con las que nos hemos emocionado. Así es que, si nos han gustado, quizás se nos haga complicado el pensar en otros actores para sus papeles principales.

¡Pues todo podría ser!. Los directores no siempre tienen un nombre ya en mente al hacer el personaje. Siempre se barajan varios y se les hacen las pruebas correspondientes. Quizás te asombres de quién podría haber protagonizado tu película favorita. ¡No te pierdas estas películas de culto y los actores que podían haber estado en ellas!.

Jake Gyllenhaal como Frodo

Quizás la saga de “El Señor de los Anillos” no hubiera sido igual. El actor de 36 años ya lleva la pasión en sus venas. Es hijo de un director y de una guionista, por lo que sus comienzos fueron cuando tan solo tenía 10 años. ¡El mundo del cine le estaba esperando!.

Tanto es así que pudo haber sido Frodo. El director de la misma lo llamó para hacerle la prueba. Claro que parece que no quedó muy contento con la actuación de Jake. Por lo que no dudó en pensar en otra persona para el gran papel.

Además, el rumor dice que, por esta prueba, se llevó el título del peor actor. Claro que Jake hizo caso omiso a dichos comentarios y siguió con su participación en diversas películas. Desde el año 1991 hasta el presente, sus aparición en cine es más que frecuente.

Liam Aiken como Harry Potter

Ni que decir tiene que “Harry Potter” se ha convertido en toda una gran leyenda para el mundo del cine. Debido a las numerosas películas que ya tenemos y a los grandes actores que hemos conocido en ella. Pues bien, su protagonista podía haber sido Liam Aiken.

Es un actor estadounidense que lo hemos visto en numerosas películas. Podemos destacar su primera incursión en el mundo del cine. Fue con un papel donde hacía de hijo de Susan Sarandon, en la película, “Quédate a mi lado”. A partir de aquí llegarían más títulos y más éxitos.

En el año 2002 interpretó al hijo de Tom Hanks en “Camino a la perdición”. Pues bien, Para Harry Potter había pasando todas las pruebas. Ya para su edad, tenía un desparpajo que encandiló a todos, menos a Joanne Rowling. Ésta quería que todos los actores fueran británicos.

Jim Carrey como Jack Sparrow

A pesar de ser un pirata con ansias de victoria y sed de dinero, Jack Sparrow cuenta con esa ironía y humor que pone la nota más sarcástica de una película como es, “Piratas del Caribe”. Casi se nos hace imposible imaginarnos otro actor para ella.

Pues bien, en un primer momento se había pensado en Jim Carrey. Sin duda, si nos paramos a pensar, quizás también le hubiera ido estupendo. Por todos es conocida su vena más cómica y es por ello que un personaje como éste se le hubiera dado la mar de bien.

Aunque en este caso, fue el mismo Jim quien rechazó este papel. Sí, aunque no te lo creas, ya tenía en mente una nueva película. Una comedia, a la que no podía negarse. Así es que, nos quedamos con el eterno Johnny Depp, que recordamos en este vídeo.

Matthew McConaughey como Jack

La película de Titanic con Leonardo DiCaprio al frente de la misma, también ha batido récords. Sin duda, una de las películas con más premios de toda la historia. Del mismo modo, el éxito en taquilla no se quedó atrás. Una producción redonda, se mire por dónde se mire.

Pues bien, si todos recordamos a DiCaprio en su papel de Jack, hubo un tiempo en el que pudimos haber visto otro rostro. También conocido por todos, pero que igual se nos hace más complicado visualizar en este papel. Matthew McConaughey fue propuesto para el mismo.

James Cameron aseguró que el actor había dicho que este papel se le hacía un poco aburrido. Así es que, tuvieron que buscar un nuevo rostro masculino para la película. Quizás años más tarde, Matthew se arrepintió de su decisión. ¿No lo crees así?.

Tim Roth como Severus Snape

Todos recordamos a Alan Rickman que nos dejó hace ya un año, a los 69 años de edad. Sin duda, el papel en la saga Harry Potter lo convirtió en toda una leyenda. Nadie, de los amantes de este tipo de películas, se olvidarán de Severus Snape.

Pues bien, Tim Roth iba a ser el actor para este papel de Snape. El actor y director británico ya tenía todas la papeletas para ello. Aunque finalmente, tampoco pudo llevarse a cabo. Según parece, Tim tenía en mente otro nuevo proyecto y tuvo que rechazar éste.

Tenía un gran papel en una película de Tim Burton, “El planeta de los simios”, por lo que tuvo que elegir y se quedó con esta última. Claro que para los fans de Harry Potter, seguro que hoy por hoy nadie podría haber sustituido al gran Alan Rickman.

Nicole Kidman como Señora Smith

Seguro que todos, o la gran mayoría de vosotros os acordáis de la película, “Sr y Sra Smith”. Uno de los grandes clásicos que unió a dos nombres de lo más conocidos. Brad Pitt y Angelina Jolie se enamorarían al trabajar juntos en esta película.

Así que, se nos hace complicado pensar en ella, con otros actores. Aunque Brad Pitt ya era uno de los candidatos seguros, para el papel de su Señora Smith, no lo tenían demasiado claro. En un primer momento, se habló de que Nicole Kidman podría ser la mejor actriz para ello.

Claro que no pudo ser porque contaba con una agenda ya muy ocupada. Parece que debido a ello, hasta Pitt se pensó dos veces en interpretarla. Claro que cuando supo que sería Angelina Jolie la encargada de trabajar a su lado, no dudó en hacer frente a este papel.

Tom Cruise como Nash

La película, “Una mente maravillosa”, es uno de los dramas más impresionantes. Narra la historia de John Forbes Nash, quien ganó el Premio Nobel de Economía en el año 1994. La película se centra en la vida de un joven que desarrolla esquizofrenia.

Aunque fue una película con muy buenas críticas, también hubo quien destacó que no todos los datos, acerca el protagonista eran correctos. Sea como fuere, al frente de la historia teníamos al actor Russell Crowe. Aunque en un primer momento no fue así.

Para este papel del profesor se habló de que Tom Cruise podía ser el que mejor encuadrase. Claro que un tiempo después valoraron otras ideas. Sin duda, todos están de acuerdo en que Crowe fue un gran acierto para el éxito del film.

Britney Spears como Allie Calhoun

Todos recordamos “El diario de Noa”. Una de las películas más románticas y que ha hecho encoger el corazón de toda una generación. La historia de un amor verdadero, más allá de la enfermedad y del paso del tiempo. ¡Seguro que la has visto en varias ocasiones!.

Pues bien, los protagonistas de la misma son Ryan Gosling y Rachel McAdams. Sin duda, la pareja no podía ser mejor. ¿O quizás sí?. En un primer momento y antes de la elección de Rachel, se pensó en otro nombre. Un nombre ligado a la música.

Sí, la princesa del pop, Britney Spears aparecía como una de las grandes favoritas para interpretar este papel. Ella accedió a hacer el cásting, pero lógicamente, todos se centraron en McAdams. ¿Te imaginas cómo podría haber cambiado la película?.

Tom Cruise como Tony Stark

Parece que de nuevo el nombre de Tom Cruise sale a relucir. Sin duda, es uno de los grandes actores y bien conocidos son todos sus éxitos. Así que, está claro que los directores saben bien hacia qué lugar basar el proceso de cásting y el de posibles actores en general.

Todos conocemos a Iron Man y más, a Robert Downey Jr, quien le ha dado vida. El actor, en su trayectoria de 26 años en el mundo de la interpretación, ya ha conseguido participar en un total de 60 películas. Así que lleva una gran base a sus espaldas.

Pues bien, en este caso y para esta película, todos tenían claro que el único candidato era Tom Cruise. No se les pasaba nadie más por la cabeza. Aunque, el propio Tom pensó que el guión era un tanto flojo, al mismo tiempo que una película aburrida.

Vin Diesel como Aragorn

Si os decimos Vin Diesel seguro que rápidamente lo relacionamos con la saga de películas, “The Fast and the Furious”. Aunque no podemos dejar de lado “Las crónicas de Riddick”. Además de todas ellas, también ha hecho algunas películas de comedia y ha puesta la voz a otras.

Claro que quizás, se nos hubiera hecho un tanto diferente el papel de Aragorn con él al frente. “El señor de los anillos” contó con la presencia de Viggo Mortensen para este papel. Quizás ahora que lo tenemos tan grabado, ya es complicado sacarlo de la cabeza.

Pues seguro que no sabías que esas películas de culto también habían contado con Diesel. Él hizo el cásting y desde luego, con un resultado estupendo. Aún así, el directo comentó que quizás no encajaba demasiado para un papel como éste.