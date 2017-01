10 datos más escalofriantes de Bob Esponja

Una de las series de dibujos animados más queridos por los pequeños, es Bob Esponja. El simpático protagonista ha cautivado a toda la familia con sus aventuras. Claro que para ello cuenta con sus amigos y el fondo del mar. Un lugar que guarda muchos secretos y que hoy, los vamos a ir desvelando poco a poco.

Parece que entre lo que solemos ver de Bob Esponja hay algo más allá, más oculto. Sí, cuenta con unos datos que se pueden denominar escalofriantes y que sin duda, tienes que conocer. No le vamos a quitar la ilusión a los más pequeños de la casa, así que por el momento, es mejor que no se enteren.

El creador de la serie

Stephen Hillenburg es el creador de la serie Bob Esponja. Además de ser productor y animador, hay que decir que en un primer momento parecía que el mundo televisivo no entraba en sus planes. Se graduó en recursos naturales, con la especialización de recursos marinos.

De hecho, fue profesor de biología marítima y también trabajó como biólogo, así que parece que él tenía claro cuál iba a ser su profesión de por vida. Aunque en estos casos nunca se puede decir nada, porque Stephen se dejó llevar por una gran idea.

Una idea, que en parte, reunía un mundo que tanto quería y admiraba. En el año 1987 decidió decantarse por la animación y para ello, realizó varios cortos. Claro que su gran éxito llegaría de la mano de un pequeño ser en color amarillo y que todos conocemos.

El nombre de Bob Esponja

Sin duda, el nombre de un personaje, será quien lo lleve al éxito de por vida. Algunos de las series de dibujos animados, no los podemos imaginar con un nuevo nombre. ¿Te imaginas otro para llamar a Bob Esponja?. Pues lo hubo, aunque quedaría en un idea.

Parece que el productor ya tenía elegido el nombre que le daría al protagonista y a la serie en cuestión. Un nombre que sería “SpongeBoy”. ¿Cómo te suena?. En realidad no nos tenemos que preocupar porque dicho nombre ya estaba registrado.

Es por este motivo que tuvo que cambiarse al que ya conocemos en todo el mundo. Está claro que el chico esponja quizás no lo definiría tanto como un bonito nombre propio como el que hoy tiene. Otra de las anécdotas de los comienzos de la serie.

Fondo de Bikini

¿Sabes dónde vive Bob Esponja?. Pues a esta pregunta, la gran mayoría contesta que en el fondo del mar. Algo que es lógico para todo aquel que ve a menudo la serie. Pero hay que ir un poco más allá y saber el lugar concreto, que también tiene su nombre.

La zona donde vive Bob se hace llamar “Fondo de Bikini”. Este lugar cuenta con una historia en la vida real. Claro que siempre hay que decir que pueden ser ciertas especulaciones, pero todo el mundo se ha hecho eco de la noticia. La zona es un conjunto de islas.

Está dentro del denominado Atolón Bikini. Se dice que en estas islas Estados Unidos hacía pruebas nucleares. Nos remontaríamos a los años 1946 y 1958. Una secuencia de lugares muy unidos, donde según parece estas prácticas estabas a la orden del día.

Edad de Bob Esponja

Viendo los dibujos animados, en ocasiones no sabemos qué edades tienen sus protagonistas. Aunque nos podemos hacer una idea de que realmente son muy pequeños, para poder captar la atención de los niños. Pues quizás no sea así como pensamos.

Algunos de los personajes sí pueden tener más edad cuando se trata de papeles de padres o abuelos, entre otros. Pero, ¿sabes la edad real de Bob Esponja?. ¡No nos esperábamos que tuviera ya 30 años!. Este es uno de esos casos en los que diríamos que no los aparenta.

A pesar de que es un responsable trabajador y que vive solo, con su caracol Gary, siempre habíamos pensado que la edad era mucho menor. Más que nada por esas aventuras a las que nos tiene acostumbrados. No se menciona una edad específica pero en su carnet está bastante claro.

Calamardo

El personaje de Calamardo es en realidad un pulpo y no un calamar. Lo que ocurre es que los animadores no han querido ponerle los 8 tentáculos para no sobrecargar el dibujo. De esta forma es mucho más sencillo de darle la animación que se merece.

Calamardo es vecino y compañero de trabajo de Bob Esponja. En este caso, nos encontramos con un personaje bastante sarcástico. No lleva la personalidad de otros compañeros mucho más cariñosos. Calamardo es un poco serio y un tanto insensible.

A veces intenta ofender a sus compañeros debido a sus comentarios, pero no suele conseguirlo. Para todos ellos, Calamardo es un amigo más, claro que para éste el resto no lo son. Un personaje que refleja claramente el antagonismo.

Hamburguesas

Cuando pensamos en hamburguesas, se nos hace la boca agua al imaginarnos esa rica carne. Ya sea de ternera o de pollo, las hamburguesas siempre llevan este ingrediente estrella que a todos conquista. Claro que en el mundo Bob Esponja no son tal.

Las hamburguesas que nos encontraremos en el fondo del mar, serán de todo menos de carne. Aunque la pinta la tienen, no es posible. Esto es debido a que no pueden conseguir carne bajo el mar. Así que, se puede decir que la comida es vegetariana.

Algo que también es perfecto para todos aquellos que no consumen este tipo de grasas. Una forma perfecta de hacer hamburguesas, pero con otros ingredientes. Es algo que tampoco nos pilla muy asombrados porque seguro que has probado en alguna ocasión, una hamburguesa de atún o de salmón.

Crustáceo Cascarudo

Si antes hablamos del trabajo de Bob y de Calamardo, así como de las famosas hamburguesa, el restaurante en sí no se iba a quedar atrás. Se llama, “Crustáceo Cascarudo” y es un pequeño lugar con una forma muy particular y hasta ingeniosa.

Si nos fijamos en su forma, un tanto alargada con unos refuerzos en ambos extremos, solamente se nos da por pensar en que es similar a las trampas para langostas. Dicha trampa, cuenta con una especie de red que se deja ver por los laterales.

Algo que también sucede en el restaurante. Mientras que la parte delantera y superior está formada por unas finas tablas. Así que, no es tan diferente de la trampa en sí. Cada vez que los peces entren en el restaurante, estarán entrando en su propia trampa.

Pecados capitales

Se dice que cada personaje de Bob Esponja representa uno de los llamados pecados capitales. Por un lado, Don Cangrejo es quien representa la codicia y es algo evidente que se puede ver en numerosos episodios. La envidia es claramente, Plancton quien es un gran competidor.

La pereza está representada en Patricio. Vive bajo una roca, quizás por su pereza de buscar una casa y formar un hogar. Para el orgullo tenemos a Arenita, mientras que la ira es sin duda, Calamardo, tal y como hemos comentado anteriormente.

Se dice que la Gula es Gary. Desde luego, cuando emite los sonidos como maullidos, es porque tiene hambre. Aunque tampoco está claro del todo. Mientras que la lujuria, aunque en términos de pasión general, es sin duda, Bob Esponja.

La risa de Bob Esponja

Ya que estamos en el mar, tenemos que pensar que todo lo que vemos y escuchamos tendrá mucha relación con este mundo. Un mundo submarino que también nos lleva a pasar unos momentos únicos, pegados siempre frente al televisor.

De nuevo volvemos a nuestro protagonista. Bob Esponja cuenta con muchas cualidades que ya todos conocemos, pero una de las más llamativas es su risa. La risa de Bob tiene algo que nos encandila. ¿Sabrías decir de qué se trata?. Pues nosotros te lo contamos.

Su creador quería que su risa nos recordara al mar. Así que, para ello tuvo que combinar una serie de sonidos. Claro que dichos sonidos no son otros sino una combinación de los que realizan los delfines y las gaviotas. Algo que ha dado muy buen resultado.

Críticas de la serie

Aunque se trata de una serie infantil, también ha recibido gran número de críticas por ciertos detalles. En un primer momento se mencionó que promovían las relaciones homosexuales. Supuestamente, por el comportamiento de los protagonistas.

Por otro lado, también aparecían algunos elementos relacionados con el sexo. Tanto es así que se puede ver cuando en uno de los episodios, se ve a Bob Esponja haciendo una figura de Calamardo con unos globitos que bien pueden parecer otra cosa.

Además de ello, también se dijo que se mencionaba de manera indirecta el consumo de sustancias ilegales. Ésto lo mantenían para dar credibilidad a ciertos comportamientos de dichos personajes. Sea como fuere, es una de las grandes series de dibujos animados.