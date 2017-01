10 cosas alucinantes que han pasado rodando Juego de Tronos

Porque una superproducción como es Juego de Tronos, siempre tiene esas anécdotas a la hora de rodarse. Con muchos capítulos, varios escenarios y desde luego, muchas horas de rodaje. Así que, seguro que alguna vez has pensado en lo que se cuece tras las cámaras. ¡Pues nosotros te lo vamos a descubrir!.

Lo haremos a través de 10 anécdotas o cosas alucinantes que han ocurrido mientras se rodaba Juego de Tronos. Una de las series de fantasía más vistas de la historia al mismo tiempo que también es la más cara. Conoce los entresijos más sorprendentes. ¡Te vas a a sorprender!.

Destrucción de Malta

Sabemos que para la grabación de Juego de Tronos, los escenarios son muy variados. Han elegido sitios diferentes, pero que contaban con ese toque medieval, perfecto para la serie. Uno de ellos fue Malta. Un lugar precioso para rodar una romántica boda.

Concretamente, la escena estaba ubicada en la llamada Azure Window. Es un arco de piedra que presenta una visión perfecta del terreno. Un terreno al que le tuvieron que añadir un poco de arena y ésto afecto a la flora del lugar. Tanto es así que quedó un poco sepultada.

De este modo, los fósiles se dañaron y debido a ello, se tuvo que pagar una multa de unos 36.000 euros. Poco tiempo después, Juego de Tronos tuvo que abandonar Malta. Aunque muchos le echan la culpa a que el lugar no estaba debidamente protegido y no a la superproducción.

Nuevas lenguas

En el momento en el que se creó Dothraki y luego más tarde, Valyriano, también se tuvieron que introducir una serie de frases o expresiones que concordaran. Para ello, echaron mano de uno de los grandes creativos. Claro que en una de las primeras escenas grabadas no fue así.

Para poder escuchar el idioma Dothraki se le pide al actor que improvise una frase. Ésta no sería subtitulada, ya que como bien decimos iba a ser inventada. Lo que comienza con una improvisación, se queda con una gran idea. Ya que de la frase en sí, salen unos ruidos perfectos.

Algo que encandila al creador, sobre todo la palabra “oakah”. Parece que el cambio y la improvisación surgió en los últimos minutos, por lo que no dio tiempo al actor a descubrir su guión con sus nuevos cambios. Algo que finalmente salió bordado.

Momentos de ocio

Son muchas las horas que se pasan grabando y muchos los escenarios que recorrer. Así que no es de extrañar que también haya momentos para la sonrisa y el ocio. Sin duda, el carácter de muchos actores es lo que les lleva a echarse unas risas entre toma y toma.

Ya no solo por ciertos errores que pueden cometer en ellas, sino porque ya sabes quienes son los graciosillos del grupo. Parece que hay dos que destacan siempre y que hacen las grabaciones mucho más llevaderas. Peter Dinklage y Coleth Hill son los grandes cómicos.

Tyrion y Varys aprovechan cualquier momento para sacar una sonrisa. En ocasiones, las carcajadas son las que irrumpen en alguna escena y desde luego, hay que volver a repetir. Aunque por lo menos, también se distraen entre tanto trabajo.

Corazón de caballo

Una de las secuencias más horrorosas, es el momento en el que Daenerys tiene que comerse el corazón de un caballo. Claro está que no era tal, pero desde luego el ingrediente no dejaba de ser de lo más espantoso. Tanto es así que el estómago de la joven no le resistió.

Según parece, en cada toma, había un cubo a su lado por si tenía que vomitar. Además, decía que dicho corazón sabía a gominola, aunque su textura era mucho más pegajosa y densa. Ella lo definió como una mermelada pero coagulada.

Al finalizar la escena, la actriz quedó impregnada de la falsa sangre. Tanto es así que tuvo que ir directamente al baño y no precisamente para bañarse. El estómago se le revolvió por completo y fue complicado quitarse esa sensación de su paladar.

Escenas de muerte

Una serie como ésta, con tantas batallas y tantas temporadas, está claro que la muerte es algo que acecha a más de uno. Pero desde luego, aunque para el espectador pueda ser impactante, imagínate para los propios protagonistas, y más cuando se bromea con ello.

Esto es porque está claro que de cara a los espectadores, la trama siempre puede contar con alguna sorpresa. Siempre seremos nosotros los que nos quedemos boquiabiertos con los desenlaces. Aunque en esta ocasión, parece que los productores tienen otra idea.

Ellos creen que las bromas siempre hay que gastarlas. Es por ello que en varias ocasiones han hecho creer a los actores que su personaje se iba a morir cuando realmente no era así. Sansa Stark reveló que había escenas falsas para que los actores se las creyeran.

Ayuda para el agricultor

Aunque en ocasiones se pueda dañar la zona donde se rueda, está claro que son muchos los que se benefician del paso de un rodaje como éste. Un granjero que estaba al borde de la ruina vio como su vida cambiaba para siempre, gracias a su trabajo.

Se hizo imprescindible gracias a sus cerdos y a los extraños cruces de animales que hace. Además, cerca de su granja permitió que excavaran y a raíz de ello, han encontrado ciertos utensilios para introducir en la trama. Algo que ha beneficiado al granjero.

Ahora es parte fundamental para intentar cuidar a los animales en cada toma. La superproducción se ha hecho cargo de la cría de esas especies que él siempre ha puesto en marcha. Así que por todo ello, se puede decir que Juego de Tronos lo ha salvado de la ruina.

Ciervo muerto

Siguiendo con el tema de los animales y tras haber visto cómo Daenerys se comía el corazón de un caballo, ahora vemos como el ciervo entra en juego. En este caso, parece que no se han usado gominolas ni tampoco cosas artificiales.

En una de las primeras escenas se puede ver cómo el lobo y el ciervo aparecen muertos. Se dice que quizás el lobo sí era de mentira, pero el ciervo no. Según parece, se encontró con un disparo justo antes de comenzar a grabar, así que lo aprovecharon.

Claro que la toma se grabó un par de días más tarde de que el ciervo hubiera muerto. Ni qué decir tiene que el cadáver y su olor hacían que las ganas de vomitar estuvieran muy presentes. No es la primera ver que vemos cómo despellejan a un animal muerto. Parece que la realidad supera a la ficción.

Fuertes vientos

Como gran parte de las escenas se tienen que rodar al aire libre, el tiempo y el clima es algo que no siempre se puede predecir. No en lugares como Irlanda donde en ocasiones puede sorprenderte una tormenta. En este caso, fue el fuerte viento quien se puso en contra.

Según parece, además de poner en peligro a los actores principales, escenarios y vestuario la cosa fue a más. Había un lugar, una especie de carpa, donde estaban comiendo los extra. El viento la levantó y las vigas de la misma cayeron, provocando varios heridos.

El terror se apoderó de este lugar y de lo más de 1000 extras que esperaban su momento. Claro que el susto inicial terminó siendo una gran anécdota pero que no fue más allá. Otro de los momentos que solo podían ocurrir si se trata de Juegos de Tronos.

Jugando al fútbol

El fútbol es uno de los grandes deportes. Claro que en ocasiones, el mundo del cine y del fútbol puede estar más unido que nunca. También en Juego de Tronos, aunque no sea su temática, podemos ver cómo los actores hacen un poco de ejercicio.

Claro que en un lugar como éste, no hay tiempo para poder llevarse un balón. No es necesario si tenemos a mano una cabeza falsa. Sí, tal como lees. En una de las secuencias, Ned Stark es decapitado. Para ello, se necesitaba una cabeza de broma.

Como al actor le daba un poco de miedo dicha cabeza, nada como hacer algo entretenido con ella. Pues se puso a darle alguna que otra patada, jugando al fútbol. De esta manera, pronto se le olvidó la grima inicial con la que la miraba.

Oberyn Martell

Además de las anécdotas en las escenas en sí o sobre el guión, también los protagonistas sufren algunos altercados. Son muchos los que podríamos enumerar. Sin duda, son de esos detalles que no se perciben a simple vista pero que quedan para el recuerdo.

En una de las escenas, Obery Martell muere. El personaje que está interpretado por el actor Pedro Pascal. Un personaje que quiere saber todo acerca de la muerte de su hermana y como no, vengarse de los Lannister. Pues bien, él también encuentra la muerte.

Claro que para ello, los guionistas le habían comentado que quizás iba a estar un poco incómodo en este plano. Algo que parece que no le afectó demasiado porque se quedó literalmente dormido en ese momento. ¡Increíble pero cierto!. ¿Conocías estos detalles de Juego de Tronos?.